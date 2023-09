Payday 3 avslører de fire første DLC-ene

HQ

Payday 3 har nettopp avduket sin innholdsplan som strekker seg fra vinteren 2023 til høsten 2024. I dette veikartet får vi navnene og bildene til fire kommende DLC-er, som forventes å bli lansert i månedene etter spillets lansering.

Den første DLC-en heter Syntax Error og ser ut til å ha noe med et serverrom å gjøre. Kanskje vi stjeler data i stedet for penger denne gangen. Den neste utvidelsen er Boys in Blue. Ut fra tittelen og smultringen på bildet er det tydelig at dette kommer til å handle om politiet.

Deretter kommer The Land of the Free. Denne er litt mer usikker når det gjelder hva det kan være.. Til slutt kommer Fear and Greed, som ser ut til å gi oss en mørkere tone.

I tillegg til de fire hoved-DLC-ene vil vi også få kosmetikk, sesongbaserte arrangementer, flere figurer og annet ekstrautstyr i løpet av året for å holde oss fornøyde når vi kupper.

Payday 3 lanseres på PS5, Xbox Series X/S og PC den 21. september.