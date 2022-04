Payday 3 er under full utvikling og sikter etter lansering neste år

HQ

Det er nå mange år siden Payday 3 ble avslørt, og det er fortsatt verdt å merke seg at verken Overkill Software eller utgiveren Starbreeze ennå har vist en eneste trailer fra spillet, og har i stedet hovedsakelig snakket om spillet til sine investorer.

Men utviklingen ser ut til å gå fremover likevel, og som Idle Sloth skriver via Twitter, har utviklerne nylig deltatt i en AMA på Reddit, og her bekreftet de at spillet ikke bare er under full utvikling, men at det skal slippes i 2023:

Men det er fortsatt noe som skurrer litt, for da Overkill ble spurt om spillet er bygget i Unreal Engine 4 eller Unreal Engine 5, svarte de at de for tiden vurderer begge alternativene.