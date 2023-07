Payday 3 krever tilsynelatende en tilkobling som alltid er online

HQ

Det ser ut til at Payday 3 blir det siste spillet som krever at man alltid er online for å spille. Den kommende Heisting-treeren vil kunne spilles alene, men når det gjelder offline, ser ikke dette ut til å være tilfelle, i hvert fall ikke hvis man skal tro Starbreeze' globale merkevaredirektør Almir Listo.

Som en del av en livestream på Payday 2 ble Almir spurt om nettopp dette: Vil Payday 3 inneholde en offline-modus? Han svarte: "Nei. Du kommer til å kunne spille det alene, men jeg tror at du må ha en forbindelse for å kunne spille fordi det er laget i Unreal Engine, det bruker cross-progression, [og] cross-play. Jeg tror vi trenger at du er online."

Vi får snart se hvordan always-online-stilen påvirker Payday 3 (om i det hele tatt), ettersom spillet lanseres på PC, PlayStation og Xbox-konsoller (til og med som en del av Game Pass) 21. september.

