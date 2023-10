Payday 3 når 3 millioner spillere, og matchmaking er nå løst

HQ

Starbreeze, utvikleren bak Payday 3, har delt en ny oppdatering om heisting-spillet, feirer 3 millioner spillere og informerer oss om at matchmaking-problemene som var utbredt ved lanseringen nå er løst.

Tobias Sjögren, administrerende direktør i Starbreeze Entertainment, sier i en nyhetspost på utviklerens nettsted at han "vil takke spillerne våre for tålmodigheten de har vist oss".

"Samfunnet vårt er motoren som driver både spillene og selskapet vårt fremover. Jeg trenger egentlig ikke å gjenta at dette ikke var den starten vi ønsket oss, men samtidig er forretningsmodellen vår et maratonløp og ikke en sprint, og vi vil utrettelig fortsette å bygge Payday 3 større og bedre for å levere størst mulig verdi for spillerne våre."

Veikartet for resten av 2023 inkluderer forbedringer for Payday 3, nytt innhold i november og til vinteren kommer Syntax Error DLC.