Payday 3 vil ikke lide av noen Denuvo-problemer i det hele tatt

HQ

Hvis du er PC-spiller, antar vi at du får frysninger bare du hører Denuvo. Den beryktede antipiratprogramvaren er kjent for å være ganske effektiv, men dessverre ofte på bekostning av ærlige spillere.

Derfor antar vi at de færreste av dere blir lei dere når dere hører at Starbreeze har bestemt seg for å fjerne Denuvo fra sitt kommende Payday 3, som lanseres 21. september. Det ble ikke gitt noen forklaring på hvorfor de gjorde dette, men en rimelig gjetning er at de merket at spillet på en eller annen måte led under det - og vi klager ikke i det hele tatt.

Starbreeze fortalte også når på døgnet du kan begynne å spille når det har premiere 21. september til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X (inkludert i Game Pass fra dag 1). Sjekk det ut i X-innlegget nedenfor for din region.