Payday 3's høyeste vanskelighetsgrad vil være "urettferdig

Payday 3s siste utviklerdagbok har gitt oss mye informasjon om kampene vi vil oppleve når kuppene våre uunngåelig går galt.

Senior spilldesigner Miodrag Kovacevic har avslørt at vi selv kan bestemme hvor vilt det skal bli i kampene, og at fire vanskelighetsgrader er tilgjengelige fra lanseringen. De er Normal, Hard, Very Hard og Overkill.

Hard er den nye normalen, ser det ut til, ettersom det er den vanskelighetsgraden utviklerne forventer at vi skal spille på når vi stiger i nivå. Deretter vil vi sannsynligvis gå videre til Very Hard når vi har lastet opp utstyret vårt. Overkill er ikke for sarte sjeler, og vil gi spillerne den ultimate utfordringen.

Vanskelighetsgraden skaleres etter fiendens nøyaktighet og antall. Fiendenes helse øker ikke, men de gjør mer skade jo høyere du setter skalaen, noe som betyr at du må være ekstra forsiktig når du går inn i en skuddveksling på de høyere vanskelighetsgradene.

