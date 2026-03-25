Payday: Aces High avslørt, kommer i 2026

Det er et nytt Payday-spill under utvikling, og det kommer ut i år. Dessuten tar det hevn til et nytt nivå av fordypning, ettersom det er designet for VR. Selv i et nytt format kommer vi imidlertid fortsatt til å rane av hjertens lyst, med noen få medforbrytere som blir med på festen.

Som beskrevet i en pressemelding, Payday: Aces High ser fire spillere ta på seg rollene som The Aces, kriminelle som er betrodd å utføre dristige og tilsynelatende umulige jobber. Etter å ha blitt forrådt av forretningsmogulen Warren Jupiter, er spillerne på jakt etter hevn.

Du kan designe din egen utrustning med spesifikke våpen, dingser og mer for å begå ran i banker, museer og en og annen luksusleilighet. Erik Odeldahl, medgrunnlegger og kreativ sjef hos utvikleren Fast Travel Games, delte sin begeistring for å jobbe med prosjektet:

"De siste 15 årene har vi beundret hvordan PAYDAY lar spillerne hoppe inn i scenarier som er som tatt rett ut av de villeste Hollywood-krimfilmene og ta kuppene i egne hender. I år tar vi det hele til et nytt nivå med Payday: Aces High - gjør deg klar til å låse og laste sammen med opptil tre andre heisters, i den innlevelsen som bare VR kan gi!"

Adolf Kristjansson, administrerende direktør i Starbreeze Entertainment, la til at Fast Travel Games var den "ideelle partneren" å jobbe med på dette prosjektet. "Med Aces High utvider vi PAYDAY-universet og inviterer spillerne til å planlegge og gjennomføre kupp sammen i en fullstendig oppslukende opplevelse. Under deres ledelse er Aces High ikke bare en tilpasning. Det er et ekte PAYDAY-spill bygget fra grunnen av for dette mediet," sier han.

Payday: Aces High Aces High kan ønskes nå i Meta- og Steam-butikkene, og lanseres i 2026.