Payday ser ut til å få en film og en TV-serie

Vi venter spent på Payday 3, men det viser seg at det ikke er det eneste kommende prosjektet basert på franchisen som er på vei. Stockholm-syndromet (grunnlagt av den svenske mediepersonligheten Peter Settman) har signert en avtale med Starbreeze om å produsere filmer og TV-serier basert på Payday.

Settman selv sier dette om avtalen i pressemeldingen:

"Vi har hatt muligheten til å jobbe med mange forskjellige IP-er gjennom årene, og Payday har alltid vært på radaren vår. Den har en filmatisk kvalitet og fortelling som egner seg til en fantastisk live-action-tilpasning.

Starbreeze-sjef Tobias Sjögren virker også fornøyd med avtalen og den nye partneren:

"Vi er veldig glade for å samarbeide med Stockholm Syndrome med den gjensidige ambisjonen om å bringe franchisen vår til nye høyder og et enda bredere publikum. Det er en milepæl på vår reise for å skape IP som strekker seg utover spillområdet, og Stockholm Syndrome er en flott partner og passer perfekt sammen med vårt oppdrag om å bygge et enda bredere og mer engasjert samfunn.

Den første Payday ble utgitt for tolv år siden, men det var med Payday 2 fra 2013 at ting virkelig tok av. Totalt er det solgt over 40 millioner Payday-spill. Konseptet dreier seg om å gjennomføre godt planlagte bankran, og takket være et unikt grafisk design skiller tittelen seg ut fra mengden.

Payday 3 vil bli utgitt senere i år for PC, Playstation og Xbox, men når de første filmatiseringene får premiere gjenstår å se.