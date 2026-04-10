Payday-spill blir billigere for å sikre at serien er "mer tilgjengelig"

Det har blitt enda enklere å få tak i en kopi av et Payday-spill, ettersom prisen på de forskjellige titlene og deres DLC-er har blitt droppet på Steam, med andre plattformer som snart følger. Årsaken bak denne endringen er skissert i et blogginnlegg, der vi blir fortalt at målet er å sikre "globalt rettferdig" prising og også å levere en "mer tilgjengelig" måte å få tilgang til serien på.

Utvikleren bemerker at Payday-prosjekter har blitt "altfor komplekse" fra et prisperspektiv, og at selv om dette en gang kan ha gitt mening, gjør det ikke det lenger. Derfor vil prisene på Steam fra øyeblikket og andre plattformer på ubestemte datoer nå være som følger :



Payday The Heist: $9.99 (før $14.99)



Payday 2 and Payday 3 Heists: $4.99



Payday 2 and Payday 3 Tailor Packs: $2.99



Payday 2 Weapon Packs: $2.99



Payday 2 Character DLCs: $1.99



Payday 3 Weapon Packs: $3.99



For å logge av etter denne endringen, blir vi fortalt at utviklingsteamet fortsatt er "fokusert på å forbedre Payday 3 for nåværende spillere samtidig som det blir lettere for nye spillere å hoppe inn. Samtidig, med Sidetrack Games som fortsetter å støtte Payday 2, vil franchisen fortsette å utvide seg med nytt innhold.

På samme måte, "denne nye prisstrukturen legger grunnlaget for det som kommer neste. En mer konsekvent, mer gjennomsiktig og mer tilgjengelig Payday. Nye ran, nytt utstyr og flere grunner til å sette seg i bilen igjen er på vei."