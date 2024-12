PBJ - The Musical forteller historien om det første smørbrødet med peanøttsmør og syltetøy

Hatten av for Kamibox, som har skapt det mest genialt rare spillet jeg har sett på lenge. PBJ - The Musical høres allerede ut som en merkelig tittel på et spill, men ta en nærmere titt, og du vil se den vidunderlige rarheten i arbeidet.

Utvikleren og utgiveren Kamibox har samarbeidet med Crumble Lady Lorraine Bowen for å skape en håndlaget historie om skapelsen av det første smørbrødet med peanøttsmør og syltetøy. Følg livet til Strawberry Girl og Peanut Boy i dette merkelige, men sjarmerende musikalske eventyret.

Dette musikalske vidunderet ble annonsert på Day of the Devs, og vi har ennå ingen lanseringsdato, men du kan sjekke det ut på Steam akkurat nå.