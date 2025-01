PC dominerer spillmarkedet

HQ

En ny og omfattende rapport fra Epyllion, som analyserer bransjens utvikling det siste tiåret, avslører at PC-spill nå genererer inntekter som fullstendig overskygger konsollene. Siden 2011 har PC tjent 225 % mer penger enn PlayStation, Xbox og Nintendo til sammen, noe som tilsvarer nesten 300 milliarder svenske kroner i rene inntekter. Og dette tallet gjelder kun spillsalg.

Denne dominansen tilskrives flere faktorer, blant annet det betydelig større utvalget av spill på PC, større tilgang til Early Access-prosjekter, bedre forhold for konkurransespill og det faktum at flere tidligere konsolleksklusive spill nå er tilgjengelige på PC. I tillegg fremhever Epyllion at muligheten til å oppgradere en datamaskin - slik at den langt kan overgå konsollens ytelse - også er en avgjørende faktor.

Foretrekker du å spille på PC eller konsoll?