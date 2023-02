PC Game Pass kommer til 40 flere land

HQ

Xbox tester ut PC Game Pass i 40 flere land, inkludert Albania, Island, Egypt og Ukraina, slik at de kan registrere seg for en forhåndsvisningsversjon av abonnementstjenesten, som kommer til en "spesiell testpris" for den første måneden.

Til tross for at ordforhåndsvisningen er knyttet til denne PC Game Pass-utvidelsen, ser det ut til at Microsoft planlegger å rulle ut tjenesten fullt ut i disse landene, noe som vil bringe den totale mengden land med Game Pass-tilgang til 86.

Sjekk ut hele listen nedenfor:



Albania



Algerie



Bahrain



Bolivia



Bosnia-Hercegovina



Bulgaria



Costa Rica



Kroatia



Kypros



Ecuador



Egypt



El Salvador



Estland



Georgia



Guatemala



Honduras



Island



Kuwait



Latvia



Libya



Liechtenstein



Litauen



Luxembourg



Malta



Moldova



Montenegro



Marokko



Nicaragua



Nord-Makedonia



Oman



Panama



Paraguay



Peru



Qatar



Romania



Serbia



Slovenia



Tunisia



Ukraina



Uruguay



Når spillere har blitt med i Xbox Insider Program, får de tilgang til forhåndsvisningen av Game Pass på PC. Se mer informasjon på Xbox Wire-bloggen.