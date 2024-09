PC-kravene til Monster Hunter: Wilds er avslørt

HQ

Under gårsdagens Sony-stream fikk det etterlengtede Monster Hunter: Wilds endelig en utgivelsesdato. Men det var ikke den eneste nyheten Capcom hadde på lager.

Nå har den japanske giganten presentert PC-kravene for eventyret. Ikke alle er like fornøyde, da det ser ut til at Frame Generation brukes for å få spillet til 60 bilder per sekund. Det mangler ikke på folk på nettet som sammenligner det med situasjonen med Dragon's Dogma 2 og foreslår at Capcom burde utsette Monster Hunter: Wilds.

Sjekk ut Threads-innlegget nedenfor for en fullstendig oversikt over minimums- og anbefalte innstillinger.