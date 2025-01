PC-spill fortsetter å utkonkurrere konsollene massivt

HQ

I løpet av det siste tiåret har PC-spill fortsatt å øke fra å bli sett på som en nisjemåte å spille spill på, til å bli den ultimate måten å hengi seg til spilling på. Nå viser en ny rapport fra Epyllion at pengebruken på PC-spill har passert konsollspill.

Det betyr ikke at konsollene ikke tiltrekker seg milliarder på egen hånd. I fjor, ifølge Epyllion (via FictionHorizon), hentet konsoller hjem 18 milliarder dollar når det gjaldt utgifter. PC-spill hadde imidlertid totalt 30 milliarder dollar. Selvfølgelig kan ikke engang kombinert konsoll og PC holde et lys for mobilens 80 milliarder dollar, men det er forståelig i dagens spillalder.

Epyllion rapporterer at ting som større spillbiblioteker, inkludering av titler med tidlig tilgang, høyere toppnivåytelse og muligheten til å multitaske blant andre faktorer er det som trekker folk til en PC fremfor en konsoll.

Dessuten spilles noen av verdens største spill, som Dota 2 og Counter-Strike 2, bare på PC, noe som betyr at alle inntektene fra dem ikke går til konsoller.