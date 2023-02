PC-kravene til Atomic Heart er overraskende lave

HQ

Vennligst la meg gjenta det jeg har sagt flere ganger gjennom årene: Det første som gjorde meg nysgjerrig på Atomic Heart var en veldig imponerende grafikk, så det har vært lett å tro at det ville bli en annen versjon av "But can it even run Crysis?"-memen. Det viser seg at det ikke nødvendigvis vil være tilfelle.

Mundfish har kunngjort Atomic Hearts PC-krav, og de er ikke så ille som du kanskje skulle tro ved å se på spillet. Nå må vi bare se om dette betyr at spillet er ekstremt godt optimalisert eller om vi kan forvente et teknisk mareritt. I det minste gir det meg håp om at konsollversjonene kan være ganske anstendige.