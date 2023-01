PC-kravene til Forspoken offentliggjort

HQ

Forspoken har avslørt introduskjonsdelen, samt PC-kravene for å kjøre spillet med forskjellige oppløsninger og bildefrekvenser.

Uansett hvordan du vil at spillet skal se ut og hvor raskt du vil at det skal være, trenger du 150 GB HDD- eller SSD-plass til Forspoken. For å kjøre spillet med 30fps og 720p oppløsning, trenger du minst en AMD Ryzen 5 1600 / en Intel Core i7-3770, 16 GB RAM og en AMD Radeon RX 5500 XT eller Nvidia GTX 1060 6GB.

Disse absolutte minimumsskravene viser allerede at Forspoken kommer til å kreve en kraftig rigg, og dette vises bare ytterligere av de anbefalte spesifikasjonene for å kjøre spillet på 1440p. For det trenger du en Ryzen 3600 / Intel i7-8700K, 24 GB RAM og en Radeon RX 6700 XT eller en RTX 3070. Selv da vil det fortsatt bare gi deg 30 bilder per sekund, men hvis du kjører oppløsningen ned til 1080p, kan du presse noen flere bilder i sekundet ut av det.

For full 4K 60fps, må du ha en Ryzen 5 5800X eller en Intel i7-12700, en AMD Radeon RX 6800 XT eller en Nvidia RTX 4080 og 32 GB RAM.

Forspoken slippes 24. januar til PC og PS5. Kommer du til å spille det på konsoll eller PC?