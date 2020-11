PC-kravene til Godfall har blitt annonsert

Du ser på Annonser

Counterplay Games og Gearbox fikk æren av å bli de første selskapene som kunne skryte av å ha et neste generasjons spill klar for lansering ved å ha "gone gold", men vi skal ikke glemme at det også kommer til PC den 12. november. I kveld har vi fått en hyggelig påminnelse.

For utviklerne har gitt oss PC-kravene til Godfall, og det må være lov å si at de bærer preg av å være for et spill som ikke blir tilgjengelig på dagens konsoller. Man trenger nemlig en relativt sterk på bare for å klare minimumskravene også:

Minimum

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 5 1600 eller Intel i5-6600

GPU: AMD Radeon RX 580 8GB eller Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

RAM: 12GB

Anbefalt

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 5 3600 eller Intel i7-8700

GPU: AMD Radeon RX 5700 8GB eller Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11GB

RAM: 16GB

Klarer PC-en din å takle noen av disse?