PC-kravene til Lego Star Wars: The Skywalker Saga offentliggjort

I går fikk vi endelig en dato for det kommende Lego Star Wars: The Skywalker Saga, som har blitt kraftig forsinket med to år. Det slippes 5. april, og ut i fra den nye...

Planen var først at Lego Star Wars: The Skywalker Saga skulle slippes mot slutten av 2019, men etter lang tid med taushet utenom utsettelser måtte TT Games bare utsette...

I april fikk vi den skuffende beskjeden om at Lego Star Wars: The Skywalker Saga måtte utsettes på ubestemt tid som følge av pandemien og litt trøbbel med den nye motoren...

Vi har såvidt hørt noe fra Lego Star Wars: The Skywalker Saga etter at spillet ble utsatt til "våren 2021" i august, så jeg er nok ikke den eneste som har følt en stor...

Lego Star Wars: The Skywalker Saga byr på 300 spillbare figurer

den 26 januar 2021 klokken 12:27 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Hvis du har planer om å kjøpe Lego Star Wars: The Skywalker Saga, håper jeg for din egen del at du ikke er av den ubesluttsomme typen. For hvis det er tilfellet kommer...