PC-kravene til Resident Evil Village annonsert

Vi er nå bare litt over seks uker unna lanseringen av Resident Evil Village, noe som betyr at spillet er gått inn i finpussing-fasen av utviklingen. Dermed har utviklerne også fått bedre oversikt over hva som vil kreves for å kunne kjøre spillet på PC, så nå har de offentliggjort PC-kravene

Minimum

OS: Windows 10 (64 bit)

Prosessor: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Minne: 8 GB RAM

Grafikk: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti med 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 med 4GB VRAM

DirectX: Versjon 12

Capcom bemerker at PC-er på dette nivået vil kunne kjøre spillet i 1080p og 60 bilder i sekundet om man velger modusen som prioriterer bildeoppdatering, men at ytelsen vil synke i grafisk intense sekvenser.

Anbefalt

OS: Windows 10 (64 bit)

Prosessor: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

Minne: 16 GB RAM

Grafikk: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

DirectX: Versjon 12

Slike PC-er vil også kunne kjøre Village i 1080p og 60 bilder i sekundet, men da uten å gå på bekostning av grafisk kvalitet. Samtidig vil man trenge minst et NVIDIA GeForce RTX 2070 eller AMD Radeon RX 6700 XT for å bruke ray tracing.

