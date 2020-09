PC-kravene til Serious Sam 4 offentliggjort

Du ser på Annonser

Serious Sam 4, action-eventyret fra Croteam, kommer til PC og Stadia den 24. september. Og siden vi nærmer oss lanseringen med stormskritt har systemkravene nå blitt offentliggjort via Steam, så er du interessert i å skaffe deg spillet kan du se om PCen din har det som skal til her:

MINIMUM:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 64-bit

Processor: 4-core CPU @ 2.5 GHz

Memory: 8 GB RAM

Graphics: nVidia GeForce 780/970/1050 or AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)

DirectX: Version 11

Storage: 40 GB available space

Additional Notes: Requirements are based on 720p rendering resolution at 30 FPS

RECOMMENDED:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 64-bit (1909)

Processor: 8-core CPU @ 3.3 GHz

Memory: 16 GB RAM

Graphics: nVidia GeForce 1080/2060 or AMD Radeon Vega64/5700 (8 GB VRAM)

DirectX: Version 12

Storage: 40 GB available space

Additional Notes: Recommended APIs include DX12 and Vulkan.