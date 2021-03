PC-modder skaper vannkjølt PlayStation 5

Du ser på Annonser

Hvis du på en eller eller annen måte mener at den originale PlayStation 5 ikke ser...ja, fremtredende nok ut, så kan du jo ta en kikk på denne vannkjølte utgaven, som en vietnamesisk modder har skapt.

Nenhophach har moddet PCer i mange år, og gjør dessuten designene sine tilgjengelige mot betaling, og tar også imot bestillinger. Men nylig har han heller moddet en PlayStation 5-konsoll, med et interessant utseende og med vannkjøling. Til VGC sier han følgende om prosjektet:

"This is just the very first version of water cooled PS5, there will be so many more versions. We are continuing [to] prepare for [a] commercial version and also ready to integrate the water cooled PS5 into one of our next PC build, don't miss it."

Han viser frem hele prosjektet i denne videoen, men du kan også se bilde av beistet nedenfor.