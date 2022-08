HQ

Med sitt brutale nærkampsystem og imponerende tilpasningsmuligheter er det ikke rart at Mordhau har blitt en stor suksess på PC, og snart får enda flere bli med på moroa.

For utviklerne i Triternion avslører at Mordhau skal lanseres på PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series "snart", noe som forhåpentligvis betyr at vi faktisk får informasjon om eventuelle forbedringer og en spesifikk dato på Gamescom neste uke.