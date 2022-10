PC-versjonen av Dark Souls: Prepare to Die Edition stenger serverne for godt

HQ

Serverne til PC-versjonen av Dark Souls: Prepare to Die Edition har slitt med problemer en god stund, og nå er det offisielt at serverne til akkurat den versjonen av det populære spillet stenges. Dark Souls: Prepare to Die Edition ble lansert i 2012 på PC, og det er via Twitter at From Software kunngjør at tittelens system rett og slett er for gammelt til å holdes i gang på en tilfredsstillende måte.

Dark Souls: Remastered (den oppussede versjonen av samme spill, og som ble utgitt i 2018) er heller ikke koblet til noen servere for øyeblikket, men studioet har i alle fall sagt at de prøver å fikse problemet for alle de som ønsker å bruke eventyrets nettfunksjoner.