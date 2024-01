Peacemaker 2-manuset ser ut til å være nesten ferdig

Planen var å produsere en ny sesong av den svært morsomme superhelt-serien Peacemaker ganske kort tid etter at den første sesongen ble avsluttet i 2022. Men da skaperen James Gunn plutselig ble DC-sjef med ansvar for å reboote hele DC-universet, måtte den andre sesongen av Peacemaker utsettes.

I løpet av de siste par månedene har han imidlertid jobbet med manuset og delt fremdriften i sosiale medier med jevne mellomrom. Og nå ser det ut til at Gunn nesten er ferdig. Da en bruker spurte ham på Threads hvordan det går med manuset, svarte han: "Jeg er halvveis gjennom episode 8, som er en banger."

Selv om vi fortsatt ikke vet hvor mange episoder den andre sesongen av Peacemaker vil ha, var den første sesongen på åtte episoder, og vi antar at vi kan forvente noe lignende for sesong to også.

Forhåpentligvis kan produksjonen starte om ikke altfor lenge, og vi antar at vi ikke er de eneste som gleder oss til å se John Cena herje som superhelt igjen?

