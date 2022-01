Peacemaker er for øyeblikket den mest populære strømmede TV-serien

HQ

TV-serien Peacemaker hadde premiere på HBO Max tidligere denne måneden, og den har mildt sagt hatt en god start. Som Business Insider nå kan avsløre er Peacemaker for øyeblikket er den TV-serien i verden som blir mest strømmet, ifølge analyseselskapet Parrot Analytics, og overgår både The Witcher på Netflix og The Book of Boba Fett på Disney+

I motsetning til Disneys mer familievennlige superheltserier, er Peacemaker aldersmerket for voksne og skaperen James Gunn (Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad) sørger virkelig for å dra nytte av dette på alle måter. I kombinasjon med et hair metal-soundtrack har serien åpenbart slått an hos både media og dans, og spørsmålet akkurat nå er ikke om vi skal ha en sesong nummer to, men heller når den kommer.