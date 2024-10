Peacemaker: Sesong 2 er allerede halvveis gjennom innspillingen

HQ

Til tross for suksessen med den første sesongen av Peacemaker, så det ut til at vi måtte vente lenge på fortsettelsen. Først skulle James Gunn lage en TV-serie om Waller (der Peacemaker antagelig ville dukke opp), før han kom på andre tanker.

Gunn dukket velvillig opp på helgens New York Comic Con, og sa under en paneldiskusjon at han faktisk kom rett fra innspillingen av Peacemaker: Sesong 2, og da noen spurte hvor langt han var kommet, svarte Gunn "Litt over halvparten. Det er et beist."

Han beskrev også hva vi kan se frem til: "Det er en veldig annerledes sesong. Veldig magisk."

Når det gjelder John Cenas prestasjon som den titulære antihelten Peacmeaker, gjorde Gunn det veldig klart at han virkelig kommer inn i rollen nå, samtidig som han berømmet Suberbad-regissør Greg Mottolas to regisserte episoder i andre sesong :

"Den nye serien har gått eksepsjonelt bra. Et eller annet sted har vi Greg Mottola i publikum, den store regissøren av Superbad-filmen, som har regissert to av de beste Peacemaker -episodene noensinne - episode to og tre i sesong to. John Cena har, ærlig talt, Gud, jeg har aldri sett noen som har blitt så mye bedre på så kort tid. Han var fantastisk i den første sesongen. Denne sesongen eier han det, og han er fantastisk."

Nøyaktig når Peacemaker: Sesong 2 vil ha premiere er noe Gunn ikke vil forplikte seg til ennå, men det er indikasjoner på at det blir til høsten, etter at Superman har hatt premiere i juli.

Takk til CBR og The Hollywood Reporter