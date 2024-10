Peacemaker: Sesong 2 er nesten ferdig filmet

HQ

Vi vet at mange gleder seg veldig til den andre sesongen av Peacemaker etter suksessen med den første sesongen for to år siden. Planen var i utgangspunktet å utsette den for å komme i gang med den nye DC Universe, men heldigvis ombestemte Gunn seg, og innspillingen begynte rett før sommeren.

Nå kunngjør DC-sjefen og skaperen (og forfatteren) av TV-serien, James Gunn, at innspillingen av sesong to nesten er ferdig. Via Threads får vi vite at episode 6 og 8 er de eneste som gjenstår, og at de for øyeblikket er under innspilling.

Gunns hektiske timeplan som DC-sjef (som blant annet inkluderer å fullføre arbeidet med Supermann-filmen) har ført til Peacemaker: Sesong 2 ble ikke filmet kronologisk i det hele tatt, og episode to og tre ble ferdigstilt før episode én ble spilt inn.

Peacemaker: Sesong 2 forventes å ha premiere i 2025, sannsynligvis etter at Supermann kommer på kino i juli, og vi tipper at det blir i løpet av høsten.