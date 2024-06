Peacemaker Sesong 2 får et nytt åpningsdansnummer

HQ

Få nyere serier har hatt en åpningssekvens som er like ikonisk som Peacemaker. Å se alle skuespillerne komme ut og fremføre et velkoreografert, om enn litt latterlig dansenummer i fullt kostyme og steinansikt, var en intro jeg ikke hadde tenkt å hoppe over med det første, og det ser ut til at andre sesong får samme behandling.

I et intervju med Collider bekreftet film- og TV-stjernen Alan Tudyk at hans kone, som koreograferte den første sesongens åpningsdansnummer, skulle gjøre det samme for sesong 2. "Min kone er involvert. Jeg tror det er alt jeg kan tease," sa han. "Det er et nytt dansenummer."

Tudyk forklarte også litt av prosessen som gikk inn i å lage sesong 1-dansenummeret. "Jeg var med på å lage det første, for Charissa sa til James, som ikke visste at det var meg da hun presenterte det, at mannen min er skuespiller, og jeg skal lære ham dansen, og hvis han kan - for hun må lære skuespillerne, så det må være på et nivå som skuespillerne kan danse på. Så hun sa at mannen min er skuespiller, og hvis han kan gjøre det, kan alle gjøre det. Så jeg fungerte som en lav terskel som John Cena måtte gå over."

Vi får se hvilken sang som blir valgt til sesong 2-dansenummeret også. Enten du elsker eller hater Gunns superheltarbeid, er det vanskelig å argumentere for at musikkplasseringen hans i seriene og filmene hans er dårlig, så vi er sannsynligvis inne for nok en banger.