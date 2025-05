Peacemaker: Sesong 2 har en "veldig, veldig, veldig, veldig stor cameo"

HQ

11. juli er det premiere på Superman, som blir den første live-action-filmen i det nye DC-universet (selv om det startet med den animerte serien Creature Commandos i desember). Etter det trenger vi ikke vente lenge på mer DC-underholdning, forPeacemaker: Sesong 2 lanseres på HBO Max 21. august.

Det blir totalt åtte nye episoder, og det ser ut til at vi på slutten kan se frem til en virkelig spektakulær overraskelse. I et intervju med Entertainment Weekly antyder DC-filmsjef og skaperen av både den nye Superman-filmen og Peacemaker -serien, James Gunn, tydelig at det ser ut til å være et episk gjesteopptreden :

"Du har sett det vi kaller QUC, Quantum Unfolding Chamber, i den første sesongen av Peacemaker, og vi ser mer om den teknologien i Supermann. QUC er sentrum for historien i Peacemaker sesong 2... Vi ser mange forskjellige karakterer fra Superman i [sesongen], [inkludert] Isabela og Nathan og Sean, og så ser vi en rekke andre karakterer senere i sesongen fra andre deler av DCU og fra Superman. Det kan til og med være en veldig, veldig, veldig, veldig stor cameo mot slutten av serien."

Superman er nok den mest sannsynlige til å dukke opp, men Supergirl har sin egen film som kommer ut sommeren 2026 som også vil inneholde Lobo, og det kan tenkes at Gunn vil benytte anledningen til å introdusere en helt ny helt (Batman og Wonder Woman er begge svært etterspurt) for å introdusere ham/henne til dette nye universet.

Hva tror og håper du selv om det?