Peacemaker: Sesong 2 har startet innspillingen

Da James Gunn og Peter Sadran presenterte planene for det nye DC-filmuniverset tidlig i 2023, var det mange som merket seg at Peacemaker: Season 2 var merkbart fraværende.

I stedet skulle vi få en serie dedikert til karakteren Waller, som Peacemaker var bekreftet å være med i, mens Peacemaker sin egen fortsettelse ville bli skjøvet noen år frem i tid. Men siden den gang har vi ikke hørt noe fra Waller, og i stedet har Gunn de siste månedene jevnlig postet innlegg på sosiale medier om arbeidet med manuset Peacemaker, som nylig ble ferdigstilt.

Og nå er en viktig milepæl nådd. Via Threads kunngjorde Gunn at innspillingen av Peacemaker andre sesong er i full gang, og delte et bilde av John Cena (antar vi) bakfra med hjelmen Peacemaker.

Forhåpentligvis betyr dette at episode én kan slippes så tidlig som sent i år, men sannsynligvis nærmere 2025. Utgivelsesdatoen vil sannsynligvis påvirkes av hvor tett sesongen henger sammen med andre DC-figurer som skal debutere senere, ikke minst Superman, som dukker opp i sin egen film i juli 2025.