Peacemaker sesong 2 'utsatt'

Selv om den var elsket av både fans og kritikere var noen bekymret for at den første sesongen av Peacemaker ikke hadde gjort nok for rettferdiggjøre en oppfølger, spesielt etter at en andre sesong ikke dukket opp i den første fasen av James Gunn og Peter Safrans nye planer for DC-filmuniverset.

Showet har imidlertid ikke blitt kansellert, men det har blitt sterkt forsinket. Som svar på en tweet som spurte når vi vil se sesong to, svarte James Gunn at den ble "utsatt" mens han jobber med Superman Legacy.

Gunn bekrefter også at vi først får se Amanda Wallers spin-off-serie, som vil ha direkte bånd til Peacemaker. Etter slutten av sesong én ble Wallers ulovlige omgang med Task Force X avslørt av datteren hennes, og vi følger nedfallet av det i Waller-showet.

Likevel er det trist at vi ikke vil se mer Peacemaker på en stund, spesielt etter suksessen med sesong én.