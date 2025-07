Peak når nye høyder med fem millioner solgte eksemplarer

Det lille indie-studioet Aggro Crab har kunngjort at Peak, det sjarmerende spillet om å klatre i fjell sammen med vennene dine, har solgt i fem millioner eksemplarer. Det er helt vanvittig - spesielt med tanke på spillets tilsynelatende nisjepregede appell. Co-op survival med klatring som tema er ikke akkurat den hotteste sjangeren på papiret.

Men Aggro Crab har tydeligvis truffet gull, for folk på Reddit ser ikke ut til å slutte å snakke om det. Og det som gjør dette enda mer herlig, er det faktum at det ikke er noe AAA-megaprosjekt med et milliardbudsjett. Nei, dette er et lite team som gjennom ren besluttsomhet, smart timing og kanskje en smule flaks har klart å levere noe helt unikt.

Hvis du på en eller annen måte gikk glipp av Peak, må du huske å sjekke ut noen spillopptak nedenfor.

Har du spilt Peak med vennene dine ennå?