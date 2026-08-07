Peaks siste biome-oppdatering kommer neste uke

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For ikke å bli overgått av et annet populært spill om å dra på en lang reise med vennene dine, har Peak kommet tilbake for å avsløre utgivelsesdatoen for sin siste biome-oppdatering. Et mørkere og mer uhyggelig biom venter oss i oppdateringen «The Final Ascent», og Landfall Games og Aggro Crab har også lagt inn et snev av fortelling med introduksjonen av de nye biomene.

Teasertraileren er fortalt av Scoutmaster Myre, den enorme, skjelettlignende fyren som jager deg hvis du kommer for langt unna vennene dine i « Peak. Han snakker om øya du styrter ned på i starten av spillet, og sier at det kanskje ikke er noen tilfeldighet at du har havnet strandet der. « Peak har egentlig aldri hatt noen overordnet bakgrunnshistorie eller en sentral fortelling, men kanskje det kan endre seg i den nye oppdateringen.

I tillegg til litt av speiderleder Myres bakgrunnshistorie, får vi også se mye av de to nye biomene i Peak. De kokende varme Caldera og The Kiln erstattes av Gloom og The Citadel. Gloom er et sumpområde dekket av tett tåke, noe som utvilsomt vil gjøre det vanskelig å finne veien når du prøver å kjempe deg fremover i spillet. The Citadel er en vertikal utfordring, i likhet med The Kiln, men er mer en menneskeskapt struktur, som et gigantisk trollmannstårn.

Den siste biome-oppdateringen kommer til « Peak den 11. august. Dette kan være vårt siste innhold til spillet, men vi regner med at Landcrab vil holde øye med Peak for å sikre at ingen større feil vedvarer.