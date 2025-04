Peaky Blinders får et nytt spill som du sannsynligvis ikke vil spille

Til tross for å være en ganske stor hit på TV-skjermer over hele verden, har Peaky Blinders aldri klart å knekke videospillsektoren. Riktignok skyldes dette delvis det faktum at de forskjellige titlene den har pumpet ut i det siste har vært mer nisje og mindre anvendelige for faktiske spillere, ved enten å servere eksklusive mobilprosjekter eller virtual reality-bestrebelser. Den gode nyheten er at Peaky Blinders nå gjør et nytt forsøk på å slå seg inn på spillområdet, men den dårlige nyheten er at det sannsynligvis allerede er dødsdømt.

HQ

Vi sier dette fordi CoinDesk har nå rapportert at Peaky Blinders får et blockchain-basert spill som vil ha sitt eget Web3-økosystem. I følge rapporten ønsker spillet å lokke fans til krypto ved å levere en oppslukende historie og spill. Unødvendig å si, det virker som om spillet allerede har en oppoverbakke å kjempe, for hvis det er noe som spillere virkelig ikke ser ut til å bry seg om i disse dager, er det definitivt ting som bruker buzzwords som blockchain, Web3 og krypto ...

Spillet kommer fra utvikleren Anonymous Labs, det samme teamet som nylig leverte Simon's Cat tegneserie krypto token, og når det gjelder hva du vil kunne gjøre, sier rapporten :

"De røykfylte gatene i 1920-tallets England er forestilt på nytt som en desentralisert lekeplass der fans kan dykke inn i oppdrag med høy innsats, lage sin egen Shelby-stil arv (familien serien er basert på) og engasjere seg i Peaky Blinders univers."

Det hevdes å være en AAA-tittel, en med digitale samleobjekter å oppdage og fellesskapselementer på blockchain å bruke. Det er ikke noe ord om utgivelsesdatoen ennå, men hvis det skal være et AAA-spill, bør vi sannsynligvis ikke forvente å se mye av substans om prosjektet på en stund.