Peaky Blinders-filmen begynner innspillingen til sommeren

Det har vært noen slitsomme år for fansen av Peaky Blinders. Etter at TV-serien ble avsluttet, har mange ventet i spenning på offisiell informasjon om den ryktede spillefilmen som skulle være den endelige avslutningen på gangsterdramaet. I årenes løp har vi hørt rapporter om at et manus er under produksjon, men hovedrolleinnehavere som Cillian Murphy og til og med skaperen Steven Knight har vært svært forsiktige med å snakke om filmens fremdrift, noe som har gjort at man har lurt på om den noen gang ville komme. Nå ser det imidlertid ut til at vi endelig har nådd et vendepunkt.

HQ

Knight har nemlig snakket med magasinet Radio Times i løpet av ferien, der han har avslørt at manuset til filmen nesten er ferdig og i sluttfasen, og at produksjonen/innspillingen av filmen etter planen skal begynne i midten av 2024.

"Jeg jobber bare med de siste bitene for øyeblikket. Jeg setter meg bare ned ved tastaturet og begynner. For meg er det litt som å ha en drøm. Du sitter der, og så kommer alle disse tingene, og så leser du det tilbake og tenker: 'Det er ganske bra - men hvor kom det fra?

"Planen er å begynne innspillingen i midten av neste år."

Forhåpentligvis betyr dette at Murphy og resten av gjengen også er bekreftet og klare til å sette i gang med å avslutte historien om Shelby-familien og de beryktede gangsterne i Birmingham.

Gleder du deg til filmen Peaky Blinders?