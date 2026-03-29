Peaky Blinders-skaperen avslører Fight Club-stilen han nesten inkluderte i The Immortal Man

Peaky Blinders er Tommy Shelbys serie 90 % av tiden, men det er visse sidekarakterer som virkelig gir serien liv, og noen ganger stjeler de til og med scener fra Cillian Murphy selv. Alfie Solomons, spilt av Tom Hardy, er en slik karakter. Han var en så stor fanfavoritt at Hardy klarte å overtale Knight til å bringe ham tilbake i seriens femte og sjette sesong, til tross for at han tilsynelatende ble drept på slutten av den fjerde.

I et intervju med The Hollywood Reporter avslører Knight at det opprinnelig var en idé om å holde Alfie død, men likevel ha disse scenene på plass. I løpet av sesong 5 og 6, når Tommy og Alfie snakker sammen, gjør de det bare med hverandre. Tanken var, som du sikkert kan gjette, at filmen The Immortal Man skulle avsløre at Alfie var død hele tiden, og at han bare skulle fremstå som et fantasifoster for Tommy, akkurat som hans avdøde kone Grace.

"Jeg hadde en idé, som jeg egentlig ikke har snakket om. Helt siden han ble skutt på stranden i Margate [i sesong fire], har man bare sett Tommy og Alfie sammen alene. Jeg tenkte: Kanskje [Alfie] dukker opp, og vi innser at han har vært død hele tiden. Jeg gjorde det nesten, og jeg gjorde det ikke, men det var en tanke," forklarte Knight.

Peaky Blinders: The Immortal Man er full av vendinger gjennom hele filmens spilletid, så kanskje denne hadde vært for mye for hjernen vår å håndtere. Uansett er det en interessant idé, en som garantert vil gi næring til fanteorier i årene som kommer.