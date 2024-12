Peaky Blinders-skaperen Steven Knight varsler flere prosjekter utover filmen

HQ

I et nylig intervju med Times Radio antydet Peaky Blinders-skaperen Steven Knight at den kommende filmen ikke vil være slutten for det ikoniske krimdramaet. Selv om filmen, som skal lanseres i løpet av neste år, er ferdig produsert, antydet Knight at det kan bli flere Peaky Blinders-prosjekter, enten det er i form av flere filmer eller serier.

Selv om Knight ikke ville gå i detalj, forsikret han fansen om at Tommy Shelbys historie ikke er ferdig. Filmen vil utforske hendelser etter serien, med Peaky Blinders-stjernene Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan og Tim Roth tilbake i rollene sine. Filmen vil dykke ned i England under andre verdenskrig, og utvide gjengens historie utover de opprinnelige seks sesongene.

Vil du se mer av Peaky Blinders i fremtiden?