Pedestals Sidekick Table revolusjonerer hvordan du bruker TV-stativet ditt

Gud forby at jeg noen gang må flytte. Jeg er sikker på at de fleste av oss kan dele en slik følelse, for det er mange ting du må rydde ut. Noe av det mest irriterende å flytte på er et TV-bord, siden du må ta av TV-en, konsoller, fjernkontroller og annet tilbehør som du trenger å ha der også.

Pedestal ønsker å rydde opp i alt dette, og i vår siste Quick Look viser vi hvorfor Sidekick Table kan være den perfekte tingen for en slik jobb. Ved hjelp av magneter som sørger for at du kan fjerne rot samtidig som du holder enhetene dine på ett sted, gir Pedestals Sidekick Table deg mye mer enn det du kanskje antar når du ser på det.