Pedro Pascal avslører rollen som reddet ham fra å bli hjemløs

HQ

Hollywood ville ikke vært det samme i dag uten Pedro Pascal. Pascal er faren vi alle skulle ønske vi hadde, og han sjarmerte oss da han beskyttet både Grogu og Ellie mot farer i henholdsvis The Mandalorian og The Last of Us.

Tidlig i Pascals karriere var han imidlertid nær ved å gi opp skuespillerkarrieren. I en samtale med Entertainment Tonight fortalte Pascal om startfasen av karrieren, der han virkelig slet med økonomien.

"Inngangsfasen min varte i omtrent 15 år, og vi snakker om å ikke kunne gå til legen, bli syk, bli operert, være i stand til å betale husleien", sa han. "Jeg hadde mindre enn 7 dollar på kontoen min, og en rest fra Buffy the Vampire Slayer dukket opp og reddet dagen, og er bokstavelig talt grunnen til at jeg klarte å holde ut og ikke gi opp."

Pascal var ikke lenge med i Buffy the Vampire Slayer, da hans rollefigur Eddie ble drept da Buffy oppdaget at han var vampyr. Siden den gang har Pascals vei til berømmelse gått noe tregt, men da han ble med i Game of Thrones og Narcos, var han klar til å ta av.