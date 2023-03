Pedro Pascal: "Det er en sjanse" The Last of Us Season 2 begynner å filme i år

HQ

Pedro Pascal er en veldig travel mann i disse dager. Skuespilleren er i forkant av to av årets største show, med de som er den tredje sesongen av The Mandalorian (som begynte å sendes i dag), og sensasjonen som har vært The Last of Us.

Når vi snakker om sistnevnte, etter den bemerkelsesverdige premieren som så den ha en av HBOs største debuter på et tiår, ble den andre sesongen raskt grønnbelyst. Og når det gjelder når filmingen starter på denne serien - som tilsynelatende vil begynne å utforske hendelsene i The Last of Us: Part II og snart må dekke det hjerteskjærende øyeblikket mot starten av spillet (du vet den vi snakker om) - har hovedrolleinnehaver Pedro Pascal (Joel Miller) delt sine tanker om saken i et intervju med Collider.

"I år 2023? Å, hvilken sesong er vi inne i nå? Vi går inn i våren? Ja, det er en sjanse. Ja."

Dette kommer imidlertid etter at skaperne av The Last of Us, Neil Druckmann og Craig Mazin har sagt at et manus for den andre sesongen og fremover vil være litt vanskeligere å lage, da Part II er et spill som spiller ganske annerledes enn originalen, og er også mye større å starte opp.