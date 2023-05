Pedro Pascal er ikke The Mandalorian lenger

Selv om mange tvilte i starten har det gang på gang blitt bevist at det faktisk var Pedro Pascal som nærmest til enhver tid var i Din Djarins rustning i første sesong av The Mandalorian. Siden den gang har flere av oss lagt merke til hvordan karakterens bevegelser og slik har endret seg, noe det er en god grunn til.

I den nyeste episoden av The Hollywood Reporters Roundtable bekrefter Pedro Pascal at han i hovedsak bare er stemmen til Din Djarin i disse dager, og at det er Brendan Wayne og Lateef Crowder som tilbringer nesten all tid skjult under hjelmen og rustningen. Dette etter å ha eksperimentert med ulike kombinasjoner de to første sesongene, så når Pascal i tillegg fikk veldig mange andre jobbtilbud valgte de å gå for denne løsningen.

