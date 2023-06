Pedro Pascal er visst med i Minecraft-filmen

HQ

I nesten ti år har det blitt jobbet på spreng for å få Minecraft-filmen på beina, og 7. august starter endelig innspillingen under ledelse av Jared Hess. Likevel har det vært mystisk lite informasjon om prosjektet utenom at Jason Momoa visstnok spiller en hovedrolle, men nå begynner det å komme litt mer.

Ifølge Productionlist ser det ut til at filmen faktisk har funnet en annen stor stjerne i ingen ringere enn Pedro Pascal. Jepp, Pascal fortsetter altså tilsynelatende å være med i store filmer og serier basert på velkjente universer etter å også ha opplevd stor suksess med Game of Thrones, The Mandalorian og The Last of Us. Spørsmålet er nå bare hvem han spiller.