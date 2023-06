Pedro Pascal om hvordan representasjonen i Hollywood kan forbedres

HQ

Etter flere år i bransjen har Pedro Pascal bykset til toppsjiktet av Hollywood de siste årene takket være prosjekter som Game of Thrones, HBOs The Last of Us, The Mandalorian og The Unbearable Weight of Massive Talent. Slettes ikke en lett prestasjon, og særlig for en med etnisk minoritetsbakgrunn ettersom Hollywood stadig strever med å representere mennesker fra alle kulturer.

I en samtale med Variety snakker Pascal om hvordan han ønsker å se mer representasjon i Hollywood, og hvordan "blind casting" kan være en måte å gjøre det på:

"Den beste måten å fortsette representasjonen på er å gi en rolle til en person som ikke begrenser karakteren til raseidentitet. Spesielt hvis det er en IP vi kjenner til eller en bok. Folk blir så fornærmet (han bruker det flotte ordet butthurt, red.anm) over slike ting, men hvem bryr seg? For det er den kuleste måten å gjøre noe på, å være åpen om rollebesetningen på alle måter."

Den chilenskfødte Pascal fikk en del kritikk fra nettroll da han ble annonsert som hovedrolleinnehaver i HBOs The Last of Us, men prestasjonen hans viste seg raskt å være en favoritt blant fansen, og kan til og med belønne ham med en Emmy.

Hva synes du om blind casting?