Peeves vil tilsynelatende dukke opp i HBO Max' Harry Potter-serie

Det er en håndfull karakterer som Harry Potter-filmene bestemte seg for å utelate, sannsynligvis for å sikre at handlingen og fortellingene i hver bok kunne fortelles effektivt innenfor en spillefilmlengde. Siden serien får mer tid å spille på, har den også plass til å inkludere flere personer og karakterer, inkludert en poltergeist som fans av bøkene vil være altfor godt kjent med.

I den nylige dokumentaren Finding Harry: The Craft Behind the Magic-dokumentarprosjektet (som Magically Brothers har lagt merke til), som fungerer som et glimt bak kulissene i den kommende serien, ble det nevnt en håndfull karakterer som ennå ikke er bekreftet.

Det ble nevnt at professor Pomona Sprout vil være med i serien, som forventet siden hun er Galtvorts biologilærer, i likhet med vaktmester Argus Filch, og læreren i Forsvar mot de mørke kunster (og noe mer forskrudd ...) Quirinus Quirrell. Ingen av disse er overraskende, ettersom vi har sett dem før i Harry Potter-filmatiseringer, men den fjerde nevnte karakteren er mer spesiell.

Spøkelset Peeves er nevnt i serien og ertet i konsepttegninger, noe som tyder på at den plagsomme og rampete ånden vil være til stede i serien, klar til å skape problemer for Harry, Ron, Hermine og nesten alle Galtvort-elever som krysser hans vei. For de som ikke er kjent med Peeves, er dette spøkelset i utgangspunktet en trussel som skaper kaos overalt hvor det kommer, og som til og med blir innblandet i noen av de viktigste hendelsene i historien etter hvert som bøkene skrider frem. Peeves dukket også nylig opp i Hogwarts Legacy, som du kan se nedenfor.

Hvis Peeves dukker opp i serien, hvem vil du gjerne se i rollen som det slemme spøkelset?