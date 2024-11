Pek og klikk: Fire unike grafiske eventyr som fanget vår interesse på DevGAMM

HQ

På DevGAMM i Lisboa forleden fikk vi eksklusiv innsikt fra utviklere og ledere i dataspillbransjen, og vi diskuterte temaer som tilgjengelighet, mentorordninger, utholdenhet, film vs. film, manusskriving, bransjekrise og mye mer.

Men blant våre fjorten Gamereactor-intervjuer er det fire videoer som tilfeldigvis er dedikert til eventyrspill, så vi bestemte oss for å sette dem sammen i dette "eventyrhøydepunktene". De kommer fra svært forskjellige land og forteller ganske unike historier fra svært ulike kontekster, så gå gjerne utover beskrivelsen og spill av hele videoen med lokale undertekster for å få et bedre inntrykk av disse fengslende interaktive fortellingene.

The Night is Grey, fra Portugal

The Night is Grey er et fortellingsdrevet pek-og-klikk-eventyrspill utviklet av det Lisboa-baserte teamet Whalestork Interactive, som har bakgrunn fra markedsføring og kino. Spillet blander 2D- og 3D-kunst med digitalt maleri og parallakseeffekter, og skaper en filmatisk, mørk og uhyggelig atmosfære. Historien følger Graham, en mann som dukker opp fra en skog og oppdager et hus bebodd av en defensiv liten jente, og avdekker et mystisk og fengslende plot. Spillet er utgitt på Steam for PC og Mac, og passer for fans av thrillere, skrekk og mystikk, og tilbyr en opplevelse som legger vekt på historiefortelling.

The Berlin Apartment, fra Tyskland

The Berlin Apartment er et narrativt utforskingsspill i førstepersonsformat fra BTF Games som utspiller seg i en enkelt, historisk leilighet i Berlin. Spillerne navigerer gjennom ulike episoder i løpet av leilighetens 100 år lange eksistens, og trer inn i livene til ulike karakterer hvis personlige historier gjenspeiler viktige øyeblikk i Tysklands og Berlins historie. Hver episode har unike spillmekanikker - som å gå på skattejakt for å pakke eiendeler som en jødisk kinoeier, eller forvandle leiligheten til en romstasjon mens man skriver en sci-fi-roman - og byr på stadig nye opplevelser. Spillet tar for seg temaer som minne, historie og personlig tilknytning, og gir et unikt perspektiv på fortiden gjennom en oppslukende historiefortelling. Spillet er planlagt utgitt i siste kvartal av 2025, og inviterer spillerne til å utforske ekkoet av liv som en gang ble levd innenfor de samme veggene.

Your House, fra Spania

Your House er en fortellingsdrevet thriller fra Patrones y Escondites som blander elementer fra visuelle romaner, grafiske eventyr og fluktbøker. Spillet utspiller seg på 1990-tallet med en noir-tegneserieestetikk, og du spiller som en 18 år gammel kvinne som etter å ha mottatt et mystisk brev flykter fra internatskolen sin for å utforske et hus fylt med hemmeligheter som kan forandre livet hennes for alltid. Spillet innebærer interaksjon med tekst, bilder og videoer for å løse gåter og komme videre i historien, med fokus på hva det koster å jage etter drømmene sine. Spillet er planlagt utgitt i mars 2025 på Steam og mobile plattformer, og en demo er for øyeblikket tilgjengelig for de som er interessert i denne unike historiefortellingen.

Book Smugglers, fra Litauen

Book Smugglers er et fortellingsdrevet spill fra Fluxo Games som tar spillerne med til 1800-tallets Litauen under det russiske tsarrikets forbud mot det litauiske språket. Du spiller som en boksmugler som er opptatt av å bevare kulturen ved å distribuere litauisk litteratur til skoler, prester og landsbyer i all hemmelighet. Spillet inneholder ressursforvaltning, overlevelseselementer og minispill som språkavkoding, med valg som har stor innvirkning på handlingen. Spillet skal lanseres på PC og Nintendo Switch, og gir et innsiktsfullt innblikk i en sentral historisk kamp for kulturell identitet