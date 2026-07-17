Pelés fotballtrøye, som han hadde på seg under VM-finalen i 1958, ble solgt for nesten 5 millioner dollar

HQ

En auksjon organisert av Sotheby's i New York på torsdag, kalt «The Beautiful Game Auction», full av fotballminner, endte med at Pelés trøye fra VM-finalen i 1958 ble solgt for 4,9 millioner dollar (3,6 millioner pund, 4,2 millioner euro), noe som gjør den til den dyreste Pelé-minnesgjenstanden som noensinne er solgt, og den nest dyreste fotballtrøyen som noensinne er solgt.

Den mest verdifulle fotballtrøyen som er solgt på auksjon, tilhørte Maradona og ble brukt i kampen der han scoret «Guds hånd»-målet mot England under VM i 1986; den ble solgt for 9,3 millioner dollar i 2022.

Utrolig nok ble den samme trøyen, som nå ble solgt for nesten 5 millioner dollar, solgt for bare 105 600 dollar i 2004. Betydningen av trøyen, som ble båret av Pelé – som da bare var 17 år gammel og scoret to mål i en 5–2-seier over Sverige i den første av hans tre VM-turneringer – gjør den til «ikke bare et varig minne om et av de viktigste øyeblikkene i fotballhistorien, men er først og fremst knyttet til selve øyeblikket som katapulterte Pelé til å bli et globalt sportsikon», ifølge Brendan Hawkes, Sothebys sjef for sportsstrategi og utvikling.