Pendle med stil med Stuart og Laus Cary-stresskoffert.

HQ

Hvis du ønsker å forbedre stilen og utseendet ditt når du reiser og pendler, har vi kanskje akkurat vesken som kan hjelpe deg med å nå dette målet. I den siste episoden av Quick Look har vi nemlig fått tak i Stuart and Laus The Cary Briefcase, en stilig veske med god plass til verdisaker og dyrebar elektronikk.

Vesken er laget for å være ultralett og vanntett. Den har også et avtakbart laptophylster og et paraplyrom, og kommer i tre unike fargevarianter.

For å finne ut om denne vesken er noe for deg, kan du sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke tanker og meninger om den.