Penn Badgely adresserer Fantastic Four Reed Richards-rykter

Et ekstremt populært ønske fra fansen for MCUs kommende skildring av Marvels første familie, Fantastic Four, er at Penn Badgely blir Reed Richards. Selv om ingenting offisielt har blitt avslørt av Marvel har Badgley endelig adressert ryktene om at han tar opp mantelen til Mr. Fantastic.

Spurt mens han diskuterte den nye sesongen av Netflix' You på Happy Sad Confusedpodcast- var Badgely unnvikende om emnet, noe som kan være et godt tegn for håpefulle.

Han sa: "Vel nei, jeg kan ikke avsløre det. Verken bekrefte eller avkrefte.»

Om han noen gang hadde møtt Marvel Studios-sjef Kevin Feige, sa han: "Du vet, det er mulig at jeg har det, men ikke i denne sammenhengen. Jeg kunne ha møtt ham for mange år siden.

Til slutt la han til: "Der det er røyk er det ikke alltid brann. Det skal faktisk mye til for å komme seg fra røyk til ild.

Det ser ut til at fansen kan vente en stund til for å finne sin Mr. Fantastic. Hvem vil du skal være MCUs Reed Richards?