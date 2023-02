Penn Badgley avslører at han nesten var Jesse Pinkman i Breaking Bad

HQ

Penn Badgley, stjernen i You, avslørte at han nesten spilte Jesse Pinkman i Breaking Bad, og sa at han " kom nær" å spille rollen.

Badgely snakket med Buzzfeed om roller han ikke fikk, og sa at rollen som Jesse Pinkman var mellom ham og Aaron Paul. "Vi testet," uttalte han. – Egentlig var det det beste tv-manuset jeg hadde lest på det tidspunktet. Det var den som slapp unna.»

I stedet for å spille Jesse Pinkman, fortsatte Badgely med å spille hovedrollen i Gossip Girl fra 2007 til 2012. For tiden er han mest kjent for å ha spilt Joe Goldberg i You, som gleder seg over sin fjerde sesong på Netflix.

Tror du Penn Badgely ville ha gjort en god Jesse Pinkman?