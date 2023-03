Penn Badgley er klar for mer You

HQ

Du har nettopp sett slutten på sin fjerde sesong, men stjernen Penn Badgley har sagt at han ennå ikke er ferdig med showet, og at det kan fortsette i minst en sesong til.

Badgley spiller seriemorderen Joe Goldberg i You, som befinner seg i London i sesong 4 og antar en ny identitet. Med noen som tror at slutten av sesong 4 kunne ha gitt showet sin siste akt, mener Badgley at det er mer for karakteren hans.

Badgley snakket med GQ, og bekreftet eller nektet ikke en femte sesong, men han sa: "Jeg vet hva Greg slo meg for noen år tilbake som det han trodde var den riktige måten å avslutte på. Hvis det er en annen, kommer det til å bli, tror jeg, en stor finale.

Med sesong 4 som markerer det som ser ut som begynnelsen på slutten for Joe, er vi ikke sikre på at du kan vare evig, men det ser ut til at vi får en sesong til for å pakke opp ting ordentlig.